В Киеве по подозрению в торговле людьми задержали двух молодых людей

В полиции сообщили: схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в ​​самолет до Лимасола. Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были бы предоставлять сексуальные услуги. Перед этим забрали у бедняжек паспорта.

Уже известно, что задержанные были в сговоре с группой иностранцев. Они вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет. Обещали высокую зарплату - до 7 тысяч долларов в месяц. Вместо этого девушки становились заложницами преступного бизнеса. К слову, за каждую работницу кипрские сообщники платили киевлянам до пяти тысяч евро! Теперь вербовщикам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.