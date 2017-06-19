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В Киеве по подозрению в торговле людьми задержали двух молодых людей

19 июня 2017, 21:33
В Киеве по подозрению в торговле людьми задержали двух молодых людей

В полиции сообщили: схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в ​​самолет до Лимасола. Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были бы предоставлять сексуальные услуги. Перед этим забрали у бедняжек паспорта.

Уже известно, что задержанные были в сговоре с группой иностранцев. Они вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет. Обещали высокую зарплату - до 7 тысяч долларов в месяц. Вместо этого девушки становились заложницами преступного бизнеса. К слову, за каждую работницу кипрские сообщники платили киевлянам до пяти тысяч евро! Теперь вербовщикам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

свідок, Секс и чувства

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7000 дораров, но не баксов. А то что не расслышали телки, так надо уши мыть
Вася 19.06.2017, 22:36 ответить

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