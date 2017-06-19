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У Києві за підозрою у торгівлі людьми затримали двох молодиків

19 червня 2017, 21:33
У Києві за підозрою у торгівлі людьми затримали двох молодиків

В поліції повідомили: схопили зловмисників в аеропорту "Київ", перед посадкою в літак до Лімасола. Чоловіки планували відправити двох дівчат на острів, де вони мали б надавати сексуальні послуги. Перед цим забрали в бідолашних паспорти.

Вже відомо, що затримані були у змові з групою іноземців. Вони вербували українок віком від 18 до 20 років. Обіцяли високу зарплатню - до 7 тисяч доларів на місяць. Натомість дівчата ставали заручницями злочинного бізнесу. До слова, за кожну працівницю кіпрські спільники платили киянам до п'яти тисяч євро! Тепер вербувальникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

свідок, Секс и чувства

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7000 дораров, но не баксов. А то что не расслышали телки, так надо уши мыть
Вася 19.06.2017, 22:36 ответить

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