У Києві за підозрою у торгівлі людьми затримали двох молодиків

В поліції повідомили: схопили зловмисників в аеропорту "Київ", перед посадкою в літак до Лімасола. Чоловіки планували відправити двох дівчат на острів, де вони мали б надавати сексуальні послуги. Перед цим забрали в бідолашних паспорти.

Вже відомо, що затримані були у змові з групою іноземців. Вони вербували українок віком від 18 до 20 років. Обіцяли високу зарплатню - до 7 тисяч доларів на місяць. Натомість дівчата ставали заручницями злочинного бізнесу. До слова, за кожну працівницю кіпрські спільники платили киянам до п'яти тисяч євро! Тепер вербувальникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.