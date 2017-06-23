На Львовщине мужчина из ревности порезал жену и тестя, который прибежал на помощь

Холодным оружием выясняли отношения на Львовщине. Мужчина из ревности вонзил нож в свою жену, она, истекая кровью, позвала отца на помощь, и он также получил удар лезвием в живот. Но представьте, пенсионер нашел силы, взял топор и ударил зятя-нападающего по голове.



Василий, когда выздоровеет, то скорее всего сменит больничную палату на камеру. Будут ли открывать уголовное производство против его тестя - пока не известно. Ведь старик защищал себя и свою дочь.