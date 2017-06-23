На Львівщині чоловік через ревнощі порізав дружину та тестя, котрий прибіг на допомогу

Холодною зброєю з'ясовували стосунки на Львівщині. Чоловік через ревнощі встромив ножа у свою дружину, вона, стікаючи кров'ю, покликала батька на допомогу, й він так само дістав удар лезом у живіт. Та уявіть, пенсіонер знайшов сили, взяв сокиру і вдарив нею зятя-нападника по голові.



Василь, коли одужає, то найімовірніше змінить лікарняну палату на камеру. Чи відкриватимуть кримінальне провадження проти його тестя - поки що не відомо. Адже старенький захищав себе і свою доньку.