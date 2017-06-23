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На Львівщині чоловік через ревнощі порізав дружину та тестя, котрий прибіг на допомогу

23 червня 2017, 22:49
На Львівщині чоловік через ревнощі порізав дружину та тестя, котрий прибіг на допомогу

Холодною зброєю з'ясовували стосунки на Львівщині. Чоловік через ревнощі встромив ножа у свою дружину, вона, стікаючи кров'ю, покликала батька на допомогу, й він так само дістав удар лезом у живіт. Та уявіть, пенсіонер знайшов сили, взяв сокиру і вдарив нею зятя-нападника по голові.

Василь, коли одужає, то найімовірніше змінить лікарняну палату на камеру. Чи відкриватимуть кримінальне провадження проти його тестя - поки що не відомо. Адже старенький захищав себе і свою доньку.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Секс и чувства

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