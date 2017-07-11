Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 11 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Несмотря на тяжелую травму житель Луцка развил бизнес по изготовлению мыла и демонстрирует невероятную силу духа

11 июля 2017, 20:04
Несмотря на тяжелую травму житель Луцка развил бизнес по изготовлению мыла и демонстрирует невероятную силу духа

Андрей уже 4 года передвигается на коляске. Травмировался парень, когда нырнул в пруд и сильно повредил шейные позвонки. Долгое время вообще не мог пошевелиться. На восстановление парню требовались немалые средства. Впрочем просить помощи у людей категорически не хотел, поэтому вместе с родными начал изготавливать мыло! Теперь продукция популярна даже за рубежом.

Несмотря на тяжелую травму, 26-летний Андрей полон желанием жить и работать. Уверен, именно это поможет ему встать на ноги. И советует другим верить в выздоровление.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab