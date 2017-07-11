Несмотря на тяжелую травму житель Луцка развил бизнес по изготовлению мыла и демонстрирует невероятную силу духа

Андрей уже 4 года передвигается на коляске. Травмировался парень, когда нырнул в пруд и сильно повредил шейные позвонки. Долгое время вообще не мог пошевелиться. На восстановление парню требовались немалые средства. Впрочем просить помощи у людей категорически не хотел, поэтому вместе с родными начал изготавливать мыло! Теперь продукция популярна даже за рубежом.

Несмотря на тяжелую травму, 26-летний Андрей полон желанием жить и работать. Уверен, именно это поможет ему встать на ноги. И советует другим верить в выздоровление.