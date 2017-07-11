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Попри тяжку травму лучанин розвинув бізнес з виготовлення мила й демонструє неймовірну силу духу

11 липня 2017, 20:04
Попри тяжку травму лучанин розвинув бізнес з виготовлення мила й демонструє неймовірну силу духу

Андрій уже 4 роки пересувається на візку. Травмувався хлопець, коли пірнув у ставок і сильно пошкодив шийні хребці. Тривалий час взагалі не міг поворухнутися. На відновлення хлопець потребував чималих коштів. Утім просити допомоги в людей категорично не хотів, тож разом із рідними почав виготовляти мило! Тепер продукція популярна навіть за кордоном.

Попри тяжку травму, 26-річний Андрій сповнений бажанням жити і працювати. Впевнений, саме це допоможе йому стати на ноги. І радить іншим вірити в одужання.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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