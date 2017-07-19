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Умышленные поджоги уничтожают природу Хортицы

19 июля 2017, 02:20
Умышленные поджоги уничтожают природу Хортицы

Десятки диких животных сгорели заживо во время пожара на острове Хортица. Только за последний месяц огонь уничтожил 30 гектаров лесов и степи природоохранной зоны. Администрация заповедника уверяет, что в масштабных пожарах виноваты люди, которые намеренно уничтожают охранные земли!

За это лето на Хортице произошло более 20 пожаров. Огонь уничтожил около 30 гектаров степи и леса вместе с животными. Из-за этого под угрозой исчезновения оказались сотни видов растений и птиц, некоторые из них - в Красной книге.

Животные, Общество, Пожары, свідок

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