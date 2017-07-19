Умышленные поджоги уничтожают природу Хортицы

Десятки диких животных сгорели заживо во время пожара на острове Хортица. Только за последний месяц огонь уничтожил 30 гектаров лесов и степи природоохранной зоны. Администрация заповедника уверяет, что в масштабных пожарах виноваты люди, которые намеренно уничтожают охранные земли!



За это лето на Хортице произошло более 20 пожаров. Огонь уничтожил около 30 гектаров степи и леса вместе с животными. Из-за этого под угрозой исчезновения оказались сотни видов растений и птиц, некоторые из них - в Красной книге.