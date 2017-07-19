Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 19 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Навмисні підпали нищать природу Хортиці

19 липня 2017, 02:20
Навмисні підпали нищать природу Хортиці

Десятки диких тварин згоріли живцем під час пожежі на острові Хортиця. Лише за останній місяць вогонь знищив 30 гектарів лісів та степу природоохоронної зони. Адміністрація заповідника запевняє, що в маштабних пожежах винні люди, які навмисно знищують охоронні землі!

За це літо на Хортиці сталося більше 20 пожеж. Вогонь знищив десь 30 гектарів степу та лісу разом із тваринами. Через це під загрозою зникнення опинилися сотні видів  рослин та птахів, деякі з них - у Червоній книзі.

Животные, Общество, Пожары, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Випадковий свідок
Випадковий свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab