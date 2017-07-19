Навмисні підпали нищать природу Хортиці

Десятки диких тварин згоріли живцем під час пожежі на острові Хортиця. Лише за останній місяць вогонь знищив 30 гектарів лісів та степу природоохоронної зони. Адміністрація заповідника запевняє, що в маштабних пожежах винні люди, які навмисно знищують охоронні землі!



За це літо на Хортиці сталося більше 20 пожеж. Вогонь знищив десь 30 гектарів степу та лісу разом із тваринами. Через це під загрозою зникнення опинилися сотні видів рослин та птахів, деякі з них - у Червоній книзі.