В Запорожье медики борются за жизнь 48-летнего мужчины, которому оторвало пальцы при взрыве

Известно, что горожанин нашел желтый пакет рядом с железнодорожной станцией, а когда открывал его - сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали. Врачи говорят, мужчина в тяжелом состоянии.

А правоохранители тем временем уже выяснили, что именно рвануло. Местный житель, который злоупотребляет алкогольными напитками, в домашних условиях, кустарным способом изготовил из подручных материалов взрывное устройство, которое хотел использовать на день рождения своего брата.