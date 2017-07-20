Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 20 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Запорожье медики борются за жизнь 48-летнего мужчины, которому оторвало пальцы при взрыве

20 июля 2017, 15:37
В Запорожье медики борются за жизнь 48-летнего мужчины, которому оторвало пальцы при взрыве

Известно, что горожанин нашел желтый пакет рядом с железнодорожной станцией, а когда открывал его - сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали. Врачи говорят, мужчина в тяжелом состоянии.

А правоохранители тем временем уже выяснили, что именно рвануло. Местный житель, который злоупотребляет алкогольными напитками, в домашних условиях, кустарным способом изготовил из подручных материалов взрывное устройство, которое хотел использовать на день рождения своего брата.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Комиссар Хельдт"
Сериал "Комиссар Хельдт"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab