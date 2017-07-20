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У Запоріжжі медики борються за життя 48-річного чоловіка, якому відірвало пальці під час вибуху

20 липня 2017, 15:37
У Запоріжжі медики борються за життя 48-річного чоловіка, якому відірвало пальці під час вибуху

Відомо, що містянин знайшов жовтий пакет поряд із залізничною станцією, а коли відкривав його - здетонувало. Постраждалого ушпиталили. Лікарі кажуть, чоловік у тяжкому стані.

А правоохоронці тим часом вже з'ясували, що саме рвонуло. Місцевий мешканець, який зловживає алкогольними напоями, в домашніх умовах, кустарним способом виготовив з підручних матеріалів вибуховий пристрій, який хотів використати на день народження свого брата.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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