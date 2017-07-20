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В Харькове мужчина избил двух бездомных до бессознательного состояния, а потом еще и поджег их тела

20 июля 2017, 23:50
В Харькове мужчина избил двух бездомных до бессознательного состояния, а потом еще и поджег их тела

Все произошло в полночь в гаражном кооперативе. С нечеловеческой жестокостью мужчина напал на двух спящих бездомных. Действовал, как будто имел продуманное намерение. Бил руками и ногами, бревном, кастрюлей, лопатой. Потом - потерявших  сознание - завернул в одеяло и поджег. Один из двух пострадавших буквально сгорел заживо. Его довезли до больницы, он прожил несколько часов, но умер, так и не придя в себя.

Напал на беспомощных спящих людей свой же, один из них. Мужчине 47 лет, его задержали. По версии следствия, мотив преступления - долг в несколько сотен гривен.

свідок, Убийства

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