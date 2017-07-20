У Харкові чоловік побив двох безхатченків до непритомності, а потім ще й підпалив їхні тіла

Все сталося опівночі в гаражному кооперативі. Із нелюдською жорстокістю чоловік напав на двох сплячих безпритульних. Діяв, наче мав продуманий намір. Бив руками й ногами, дровинякою, кастрюлею, лопатою. Потім - непритомних - загорнув у ковдру та підпалив. Один із двох постраждалих буквально згорів живцем. Його довезли до лікарні, він прожив кілька годин, але помер, так і не отямившись.

Напав на безпомічних сплячих людей свій же, один із них. Чоловікові 47 років, його затримали. За версією слідства, мотив злочину - борг у кількасот гривень.