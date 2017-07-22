На Волыни селяне за свой счет отремонтировали дорогу к селу

Жители волынского села Клетицк решили бороться с бездорожьем. Огромные ямы на единственной дороге в райцентр, Камень-Каширский, они латают бетоном. Чтобы начать ремонт дороги, местные сбросились деньгами едва не всем селом. Кто сколько мог - по 200 гривен и больше. Так миром собрали 50 тысяч. Этого, говорят, должно хватить, чтобы залатать самые проблемные участки.

Между тем чиновники вместо того, чтобы поддержать селян, заявили, что такой ямочный ремонт не выход и дорогу это не спасет. Ее нужно восстанавливать полностью. Впрочем как решить ситуацию, в Автодоре Волыни не говорят.