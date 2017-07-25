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На Киевщине пятеро ребят разбились, возвращаясь с дискотеки

25 июля 2017, 03:58
На Киевщине пятеро ребят разбились, возвращаясь с дискотеки

На Киевщине правоохранители выясняют обстоятельства мгновенной гибели пяти человек. Молодежь на автомобиле возвращалась с дискотеки. Не доехали домой нескольких километров. Машина на большой скорости слетела с дороги и протаранила дерево. Все погибшие - жители села Пшеничного. Трое из пассажиров были несовершеннолетними. Среди умерших - и 16-летний сын председателя сельсовета.

Сначала на дискотеку, потом - в кафе. Там, говорят люди, молодежь пила пиво. Что же стало причиной трагедии - алкоголь или превышение скорости - выясняют следователи.

ДТП, свідок

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