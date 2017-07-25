На Київщині п'ятеро юнаків розбилися, повертаючись з дискотеки

На Київщині правоохоронці з'ясовують обставини миттєвої загибелі п'ятьох людей. Молодь легковиком поверталася із дискотеки. Не доїхали додому кількох кілометрів. Машина на шаленій швидкості злетіла з дороги і протаранила дерево. Усі загиблі - мешканці села Пшеничного. Троє з пасажирів були неповнолітніми. Серед померлих - і 16-річний син голови сільради.



Спершу на дискотеку, потім - у кафе. Там, подейкують люди, молодь пила пиво. Що ж стало причиною трагедії - алкоголь чи перевищення швидкості - з'ясовують слідчі.