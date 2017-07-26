Масштабные пожары продолжают уничтожать известные курорты Франции

Власть Корсики сообщила, что на острове пожары уже распространились на полторы тысячи гектаров. Сгорели жилые дома, в нескольких районах людей и туристов, отдых которых превратился в кошмар, просто выселили. Хотя местные говорят, что уехали не все. В общем огнем охвачены четыре департамента на юго-востоке Франции. Страшные лесные пожары буквально сжирают элитную и живописную Корсику и Французскую Ривьеру. Известные курорты Ницца и Сен-Тропе рискуют превратиться в пепелище. В коммуне Каро, которая достаточно близко к Ницце, огонь тоже уничтожил несколько домов. В регионе также объявлено чрезвычайное положение. Уже полсотни людей были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные убежища. Побороть смертельно опасную стихию пытаются триста пожарных.

Зато исследователи лесов Средиземноморья с французского Авиньйона успокаивают тем, что после таких пожаров деревья быстро восстановятся. Как пишет "Франс-Инфо", в этом регионе, где пожары свирепствуют летом в течение тысячелетий, растительность научилась жить с этой угрозой и даже разработала специальную стратегию. Так пробковый дуб имеет очень толстую кору, которая защищает живые ткани ствола от пламени. А кедр может выжить, если у него сгорело более 80% листьев.