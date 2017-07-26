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Масштабні пожежі продовжують нищити відомі курорти Франції

26 липня 2017, 17:10
Масштабні пожежі продовжують нищити відомі курорти Франції

Влада Корсики повідомила, що на острові пожежі вже поширилися на півтори тисячі гектарів. Згоріли житлові будинки, в кількох районах людей і туристів, відпочинок яких перетворився на жах, просто виселили. Хоча місцеві кажуть, що виїхали не всі. Загалом вогнем охоплені чотири департаменти на південному сході Франції. Страшні лісові пожежі буквально зжирають елітну й мальовничу Корсику та Французьку Рив'єру. Відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе ризикують перетворитися на згарище. У комуні Каро, яка досить близько до Ніцци, вогонь теж знищив кілька будинків. У регіоні також оголошений надзвичайний стан. Вже півсотні людей були змушені покинути свої домівки та переїхати до тимчасового притулку. Побороти смертельно небезпечну стихію намагаються три сотні пожежників.

Натомість дослідники лісів Середземномор'я з французького Авінйона заспокоюють тим, що після таких пожеж дерева швидко відновляться. Як пише "Франс-Інфо", в цьому регіоні, де пожежі лютують влітку протягом тисячоліть, рослинність навчилася жити з цією загрозою і навіть розробила спеціальну стратегію. Так корковий дуб має дуже товсту кору, яка захищає живі тканини стовбура від полум'я. А кедр може вижити, якщо в нього згоріло більше 80% листя.

Катастрофы, Пожары, свідок

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