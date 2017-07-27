Как защитить себя, пассажиров и авто при сверхвысоких температурах?

Жара в салоне - "горячая" проблема для автомобилистов. Это крайне опасно как для водителя, так и для пассажиров. Даже в тени воздух внутри транспорта так прогревается, что можно получить тепловой удар.

Эту проблему может решить кондиционер. Однако, не включайте его сразу, как сели в раскаленное авто. Ведь холодный и сухой поток воздуха может нанести удар по дыхательным путям водителя и пассажиров. После старта двигателя необходимо включить кондиционер, опустить окна, чтобы вредные испарения от системы охлаждения вышли наружу. Затем перекрыть рециркуляцию воздуха, включить кондиционер на максимум, 2 минуты подождать, пока охладится воздух, затем выставить нейтральную среднюю температуру 20-22 градуса и спокойно ехать. За кондиционером надо следить. Вовремя заправлять хладагентом и менять фильтры. Ведь на них часто собираются бактерии и грибок.

Радиатор автомобиля также надо чистить - от насекомых, грязи и пыли. Если этого не делать, транспорт может просто закипеть. Если такое произойдет - придется глушить двигатель и ждать, пока он остынет. Надо также постоянно проверять давление в шинах. На солнце воздух в них может нагреться и привести к разрыву покрышки. Ускоряют этот процесс ямы и выбоины, которых на украинских дорогах множество. Владельцам автомобилей, которые ездят на газу, не рекомендуют заправлять баллон под завязку.

Не оставляйте в машине на солнцепеке электроприборы и зажигалки. И самое главное - ни в коем случае не закрывайте в раскаленной машине животных и детей. Это смертельно опасно. Ведь температура в салоне поднимется до 70 градусов за считанные минуты.