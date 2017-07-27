Коровы убили мужчину на Винниччине

Местный фермер несколько лет назад приютил бездомного Андрея, а сейчас отдает ему последний долг. Рассказывает, бедолаге сильно досталось в жизни. Мужчина несколько лет назад овдовел, падчерица сразу выгнала его из дома. Поэтому нашел приют в Гришовцах.

В тот роковой день Андрей был неподалеку фермы. Светлана, доярка на ферме, как раз пригнала скот с поля. Сама же обедала в тени неподалеку. Но только вернулась обратно - от увиденного потеряла речь. Мужчина лежал едва в сознании. Но объяснить, что с ним произошло, не мог. Женщина вызвала скорую. За его жизнь в течение нескольких часов боролись реаниматологи, но тщетно.

Кто же мог так жестоко избить бездомного и за что? Оказалось, это дело рук не людей, а животных! Вероятно, Андрей хотел напиться воды, и именно это спровоцировало агрессию быка. Потому что коровы чужаков на своей территории не любят.

Сейчас в полиции ждут выводов судебно-медицинской экспертизы. Пока рассматривают смерть мужчины как несчастный случай. Между тем местные обещают ухаживать за могилой Андрея.