Корови замордували чоловіка на Вінниччині

Місцевий фермер кілька років тому прихистив безхатька Андрія, а нині віддає йому останню шану. Розповідає, бідолашному добряче дісталося у житті. Чоловік кілька років тому овдовів, падчерка одразу вигнала його з оселі. Тож знайшов прихисток у Гришівцях.

Того фатального дня Андрій був неподалік ферми. Світлана, доярка на фермі, саме пригнала худобу з поля. Сама ж обідала в затінку неподалік. Та щойно повернулася назад - від побаченого втратила мову. Чоловік лежав ледь притомний. Але пояснити, що з ним сталося, не міг. Жінка викликала швидку. За його життя впродовж кількох годин боролися реаніматологи, але марно.

Хто ж міг так жорстоко побити безхатька й за що? Виявилося, це справа рук не людей, а тварин! Ймовірно, Андрій хотів напитися води, і саме це спровокувало агресію бика. Бо корови чужинців на своїй території не люблять.

Нині у поліції чекають висновків судово-медичної експертизи. Поки розглядають смерть чоловіка як нещасний випадок. Тим часом місцеві обіцяють доглядати за могилою Андрія.