Двое киевлян пробежали марафон ради больного ребенка

Помочь больной девочке решили двое киевлян. Чтобы собрать деньги для маленькой Карины, прибегли к необычному способу - марафонскому бегу.



Преодолеть почти половину Украины друзьям удалось за 8 дней. Игорь и Григорий стали звездами трассы Киев-Одесса. Они бежали, преодолевая жару, усталость и голод. Это уже второй такой марафон на их счету. Предыдущий был в прошлом году и для испытания собственных сил. Но на этот раз мужчины решили, что побегут с благородной целью.