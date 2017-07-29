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Двое киевлян пробежали марафон ради больного ребенка

29 июля 2017, 15:02
Двое киевлян пробежали марафон ради больного ребенка

Помочь больной девочке решили двое киевлян. Чтобы собрать деньги для маленькой Карины, прибегли к необычному способу - марафонскому бегу.

Преодолеть почти половину Украины друзьям удалось за 8 дней. Игорь и Григорий стали звездами трассы Киев-Одесса. Они бежали, преодолевая жару, усталость и голод. Это уже второй такой марафон на их счету. Предыдущий был в прошлом году и для испытания собственных сил. Но на этот раз мужчины решили, что побегут с благородной целью.

Здоровье, Общество, Помогите, свідок

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