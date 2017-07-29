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Двоє киян пробігли марафон заради хворої дитини

29 липня 2017, 15:02
Двоє киян пробігли марафон заради хворої дитини

Допомогти хворій дівчинці вирішили двоє киян. Аби зібрати гроші для маленької Каріни, вдалися до незвичного способу - марафонського бігу.

Подолати майже половину України друзям вдалося за 8 днів. Ігор та Григорій стали зірками траси Київ-Одеса. Вони бігли, долаючи спеку, втому та голод. Це вже другий такий марафон на їхньому рахунку. Попередній був торік і задля випробування власних сил. Та цього разу чоловіки вирішили, що побіжуть із благородною метою.

Здоровье, Общество, Помогите, свідок

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