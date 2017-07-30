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В Калуше врачи спасли мужчину с ножом в сердце

30 июля 2017, 04:52
В Калуше врачи спасли мужчину с ножом в сердце

На Прикарпатье хирурги спасли мужчину после прямого удара ножом в сердце. Во время посиделок мужчины начали ссориться. Вдруг один из них схватил нож и трижды ударил друга. 42-летнего мужчину в больницу привезли в критическом состоянии. Медики это называют тампонадой - когда кровь заполняет так называемую рубашку сердца, и это приводит к его остановке.

Мужчину, который так жестоко хотел расправиться с другом, правоохранители задержали. Ему 52 года. Ранее был осужден за изнасилование и убийство. Но когда вышел на свободу - снова взялся за старое.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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