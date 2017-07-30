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У Калуші лікарі врятували чоловіка з ножем у серці

30 липня 2017, 04:52
У Калуші лікарі врятували чоловіка з ножем у серці

На Прикарпатті хірурги врятували чоловіка після прямого удару ножем у серце. Під час посиденьок чоловіки почали сваритися. Раптом один із них вхопив ножа і тричі вдарив друга. 42-річного чоловіка до лікарні привезли в критичному стані. Медики це називають тампонадою - коли кров заповнює так звану сорочку серця, і це спричиняє його зупинку.

Чоловіка, що так жорстоко хотів розправитися з другом, правоохоронці затримали. Йому 52 роки. Раніше був засуджений за зґвалтування і вбивство. Та коли вийшов на волю - знову взявся за старе.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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