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На Полтавщине мальчика завалило песком

30 июля 2017, 09:29
На Полтавщине мальчика завалило песком

Страшная смерть ребенка на Полтавщине. 9-летнего мальчика засыпало тоннами песка. Что делал малыш в карьере и был ли шанс спасти бедняжку? Дети решили пойти поиграть на окраину села к песчаному карьеру. Вдруг земля в буквальном смысле начала двигаться, и на детей упал огромный кусок породы. Тонны песка заживо похоронили под собой Сашу.

Селяне потрясены трагедией, но говорят - злосчастный карьер уже давно стал любимым местом развлечений не одного поколения детей.

Несчастные случаи, свідок

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