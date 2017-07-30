На Полтавщине мальчика завалило песком

Страшная смерть ребенка на Полтавщине. 9-летнего мальчика засыпало тоннами песка. Что делал малыш в карьере и был ли шанс спасти бедняжку? Дети решили пойти поиграть на окраину села к песчаному карьеру. Вдруг земля в буквальном смысле начала двигаться, и на детей упал огромный кусок породы. Тонны песка заживо похоронили под собой Сашу.



Селяне потрясены трагедией, но говорят - злосчастный карьер уже давно стал любимым местом развлечений не одного поколения детей.