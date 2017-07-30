На Полтавщині хлопчика завалило піском

Страшна смерть дитини на Полтавщині. 9-річного хлопчика засипало тоннами піску. Що робив малий у кар'єрі та чи був шанс врятувати бідолашного? Діти вирішили піти погратися на околицю села до піщаного кар'єру. Раптом земля в буквальному сенсі почала рухатися, й на дітей упав величезний шмат породи. Тонни піску живцем поховали під собою Сашка.

Селяни приголомшені трагедією, але кажуть - злощасний кар'єр уже давно став улюбленим місцем розваг не одного покоління дітлахів.