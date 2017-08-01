Похитительница мальчика в Сумах намеревалась сделать его нищим попрошайкой в Луцке

Сначала похитительница сообщала, что учитывая, что у нее нет собственных детей, хотела таким образом себе сына, а потом уже на допросе объяснила, что пыталась похитить его с целью попрошайничества в городе Луцк. Именно из Луцка полтора месяца назад женщина приехала в Сумы. Сейчас правоохранители будут ходатайствовать перед судом, чтобы держать похитительницу под стражей.

Между тем мать мальчика уверена, похитительница действовала вместе с сообщником и теперь боится мести с их стороны.