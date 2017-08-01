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Викрадачка хлопчика в Сумах мала намір зробити його жебраком у Луцьку

1 серпня 2017, 16:22
Викрадачка хлопчика в Сумах мала намір зробити його жебраком у Луцьку

Спочатку викрадачка повідомляла, що враховуючи, що в неї немає власних дітей, хотіла таким чином собі сина, а потім вже на допиті пояснила, що намагалась викрасти його з метою жебракування в місті Луцьк. Саме з Луцька півтора місяця тому жінка приїхала до Сум. Нині правоохоронці клопотатимуть перед судом, щоб тримати викрадачку під вартою.

Тим часом мати хлопчика певна, викрадачка діяла разом зі спільником і тепер боїться помсти з їхнього боку. 

Контрабанда, Общество, Ограбления, свідок

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