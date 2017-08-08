Смерть из-за пьянства дежурного врача: травмированная в ДТП 8-летняя девочка могла выжить!

На днях под Киевом произошла ужасная трагедия. На трассе столкнулись ВАЗ и "Опель". В сплошном месиве из металла мгновенно погибли шесть человек. Выжили только мужчина и школьница. Тяжело травмированных их привезли в Бориспольскую больницу. У восьмилетней девочки были шансы выжить после страшной аварии. Впрочем, ребенок умер, а родные говорят: медик, который принимал девочку, был пьян. Они видели - врач вместе с медсестрой едва держался на ногах. А запах перегара был настолько мощный, что скрыть его было невозможно.

Родственники сразу обратились к коллегам пьяного, чтобы те заменили врача. А результат тестирования нетрезвого медика шокировал правоохранителей - 1,7 промилле, это превышение допустимой нормы в 8,5 раз. Оказывается, этот медик даже лечился от алкоголизма. Сегодня же любителей рюмки уже уволили.