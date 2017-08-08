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Смерть через пияцтво чергового лікаря: травмована в ДТП 8-річна дівчинка могла вижити!

8 серпня 2017, 17:59
Смерть через пияцтво чергового лікаря: травмована в ДТП 8-річна дівчинка могла вижити!

Днями під Києвом сталася жахлива трагедія. На трасі зіткнулися ВАЗ та "Опель". У суцільному місиві з металу миттєво загинули шестеро людей. Вижили лише чоловік та школярка. Тяжко травмованих їх привезли до Бориспільської лікарні. Восьмирічна дівчинка мала шанси вижити після страшної аварії. Втім, дитина померла, а її рідні кажуть: медик, що приймав дівчинку, був п'яним. Вони бачили - лікар разом із медсестрою ледь тримався на ногах. А запах перегару був настільки потужний, що приховати його було неможливо.

Родичі одразу звернулися до колег п'яного, аби ті замінили лікаря. А результат тестування нетверезого медика шокував правоохоронців - 1,7 проміле, це перевищення допустимої норми у 8,5 разів. Виявляється, цей медик навіть лікувався від алкоголізму. Сьогодні ж охочих до чарки вже звільнили.

ДТП, Здоровье, свідок, Служебные преступления, Убийства

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ВСЕ ЖРУТ ВОДКУ, менты врачи. страна класс
ИВАН 08.08.2017, 18:08 ответить

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