Новая Врадиевка зреет в Одесской области

История Врадиевского бунта, когда селяне восстали против правоохранителей, может повториться в Одесской области. В селе Егоровка люди собрались на митинг из-за гибели земляка Арслана Шейхова. Он умер в свой день рождения. В смерти мужчины жители обвиняют бывшего милиционера, который уже запугал все село.



Местные жители обещают устроить вторую Врадиевку, если заметят в расследовании фальсификации или саботаж. Арслану Шейхову было 33 года, он был матросом военно-морских сил. Теперь его сын будет расти без отца.