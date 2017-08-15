Нова Врадіївка зріє на Одещині

Історія Врадіївського бунту, коли селяни повстали проти правоохоронців, може повторитися на Одещині. У селі Єгорівці люди зібралися на мітинг через загибель земляка Арслана Шейхова. Він помер у свій день народження. У смерті чоловіка мешканці звинувачують колишнього міліціонера, який вже залякав усе село.

Місцеві мешканці обіцяють влаштувати другу Врадіївку, якщо помітять у розслідувані фальсифікації чи саботаж. Арслану Шейхову було 33 роки, він був матросом військово-морських сил. Тепер його син зростатиме без батька.