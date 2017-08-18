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В Запорожье церковь отняла помещение школы у детей с особыми потребностями

18 августа 2017, 05:44
В Запорожье церковь отняла помещение школы у детей с особыми потребностями

В Запорожье церковники Киевского патриархата оставляют детей с особыми потребностями без школы. В 90-х годах здание, где находится специализированное учреждение, местный меценат передал епархии. Правда, отметил - использовать его должны только с благотворительной целью. Нынешний епископ дом приватизировал и через суд выгнал детей с синдромами Дауна, аутизмом и ДЦП на улицу.

Родители детей, которых лишают надежды, настроены решительно. Настаивают: аварийными являются только крыша и второй этаж. И добавляют: предлагали отремонтировать все, лишь бы здесь оставили центр. Но церковники - не согласны. Не помогают и городские чиновники.

Здоровье, Общество, свідок, Суды

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Михаил 18.08.2017, 06:25 ответить
Назвіть, будь ласка, прізвище "мецената".
володимир рижов 18.08.2017, 06:09 ответить

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