В Запорожье церковь отняла помещение школы у детей с особыми потребностями

В Запорожье церковники Киевского патриархата оставляют детей с особыми потребностями без школы. В 90-х годах здание, где находится специализированное учреждение, местный меценат передал епархии. Правда, отметил - использовать его должны только с благотворительной целью. Нынешний епископ дом приватизировал и через суд выгнал детей с синдромами Дауна, аутизмом и ДЦП на улицу.



Родители детей, которых лишают надежды, настроены решительно. Настаивают: аварийными являются только крыша и второй этаж. И добавляют: предлагали отремонтировать все, лишь бы здесь оставили центр. Но церковники - не согласны. Не помогают и городские чиновники.