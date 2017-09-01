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С началом учебного года в сотни украинских школ начнется образовательный эксперимент

1 сентября 2017, 04:36
С началом учебного года в сотни украинских школ начнется образовательный эксперимент

Теперь в первом классе будут учиться вообще без оценок. Исправление не является ошибкой - за это не будут снижать баллов. А сама оценка - конфиденциальная информация. Никаких публичных рейтингов и объявлений об успешности на родительском собрании. Нагрузку уменьшат. Каникулы и праздники дети будут проводить без домашних заданий. Учитель больше не будет исправлять детские ошибки красной ручкой. А дети смогут писать карандашами, чтобы самостоятельно себя исправить. Тетради можно подписывать в произвольной форме, главное, чтобы они выглядели аккуратно.

В Министерстве образования говорят: если эксперимент будет успешным, со следующего года его введут во всех школах Украины. Пока он будет действовать в ста учебных заведениях во всех регионах страны.

Общество, Прочее, свідок

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