С началом учебного года в сотни украинских школ начнется образовательный эксперимент

Теперь в первом классе будут учиться вообще без оценок. Исправление не является ошибкой - за это не будут снижать баллов. А сама оценка - конфиденциальная информация. Никаких публичных рейтингов и объявлений об успешности на родительском собрании. Нагрузку уменьшат. Каникулы и праздники дети будут проводить без домашних заданий. Учитель больше не будет исправлять детские ошибки красной ручкой. А дети смогут писать карандашами, чтобы самостоятельно себя исправить. Тетради можно подписывать в произвольной форме, главное, чтобы они выглядели аккуратно.

В Министерстве образования говорят: если эксперимент будет успешным, со следующего года его введут во всех школах Украины. Пока он будет действовать в ста учебных заведениях во всех регионах страны.