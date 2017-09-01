З початком навчального року у сотні українських шкіл розпочнеться освітній експеримент

Відтепер у першому класі навчатимуться взагалі без оцінок. Виправлення не є помилкою - за це не знижуватимуть балів. А сама оцінка - конфіденційна інформація. Жодних публічних рейтингів та оголошень про успішність на батьківських зборах. Навантаження зменшать. Канікули та свята діти проводитимуть без домашніх завдань. Учитель більше не виправлятиме дитячих помилок червоною ручкою. А малеча зможе писати олівцями, щоб самостійно себе виправити. Зошити можна підписувати в довільній формі, головне, аби вони виглядали охайно.

У Міністерстві освіти кажуть: якщо експеримент буде успішним, з наступного року його запровадять у всіх школах України. Поки він діятиме у ста навчальних закладах в усіх регіонах країни.