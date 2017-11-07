Восемнадцать машин подожгли ночью в Одессе. Злоумышленники действовали сразу в трех районах города. Девять автомобилей загорелись на жилом массиве Радужный. Не успели спасатели потушить первый пожар, как поступил еще один вызов.Жители улицы Базарной сообщили: на стоянке горят четыре машины.

И менее чем через час, поджигатели отличились еще в одном месте. В общем, дотла сгорели одиннадцать автомобилей. Вандалов сейчас ищут, а владельцы пытаются понять, почему поврежден именно их транспорт.