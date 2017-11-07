Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 7 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Вісімнадцять машин підпалили цієї ночі в Одесі

7 листопада 2017, 17:14
Вісімнадцять машин підпалили цієї ночі в Одесі

Вісімнадцять машин підпалили цієї ночі в Одесі. Зловмисники діяли одразу у трьох районах міста. Дев’ять автомобілів зайнялося на житловому масиві Райдужному. Не встигли рятувальники загасити першу пожежу, як надійшов ще один виклик. Мешканці вулиці Базарної повідомили: на стоянці палають чотири машини.

Та менш ніж за годину палії відзначилися ще в одному місці. Загалом вщент згоріли - одинадцять автомобілів. Вандалів нині шукають, а власники намагаються зрозуміти, чому пошкоджено саме їхній транспорт.

свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab