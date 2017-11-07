Вісімнадцять машин підпалили цієї ночі в Одесі. Зловмисники діяли одразу у трьох районах міста. Дев’ять автомобілів зайнялося на житловому масиві Райдужному. Не встигли рятувальники загасити першу пожежу, як надійшов ще один виклик. Мешканці вулиці Базарної повідомили: на стоянці палають чотири машини.

Та менш ніж за годину палії відзначилися ще в одному місці. Загалом вщент згоріли - одинадцять автомобілів. Вандалів нині шукають, а власники намагаються зрозуміти, чому пошкоджено саме їхній транспорт.