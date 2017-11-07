В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Акт вандализма в Киеве. Этой ночью неизвестные залили цементом Вечный огонь у монумента Неизвестному Солдату в парке Славы. Полиция на месте нашла восемь ведер, в которых, вероятно, и принесли раствор. Сейчас там работают коммунальщики, которые убирают остатки цемента.

Правоохранители опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить личности хулиганов. И начали уголовное производство по факту надругательства над могилой. Вандалам грозит до 7 лет лишения свободы.