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В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

7 ноября 2017, 18:15
В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Акт вандализма в Киеве. Этой ночью неизвестные залили цементом Вечный огонь у монумента Неизвестному Солдату в парке Славы. Полиция на месте нашла восемь ведер, в которых, вероятно, и принесли раствор. Сейчас там работают коммунальщики, которые убирают остатки цемента.

Правоохранители опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить личности хулиганов. И начали уголовное производство по факту надругательства над могилой. Вандалам грозит до 7 лет лишения свободы.

свідок, Хулиганство

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А вы среди "патриотов" пошарьте. Может найдёте кого.
Прохожий 07.11.2017, 18:53 ответить

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