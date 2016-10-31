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Пилот British Airways удовлетворял себя прямо за штурвалом

31 октября 2016, 23:57
Пилот British Airways удовлетворял себя прямо за штурвалом

Чрезвычайный инцидент в самолете. На высоте 11-ти тысяч метров британский пилот удовлетворял себя! Обнаженный Колин Гловер развлекался в женских чулках. Ноги во время полета положил на руль и рассматривал порно-журнал. В это время на борту воздушного судна British Airways были сотни пассажиров. Серийный номер на панели управления подтверждает, что снимки были сделаны, как минимум, на борту двух самолетов. Когда в авиакомапнии обнаружили эти скандальные фото, 51-летнего капитана-развратника сразу уволили.

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літак, Прочее, Секс і почуття, Секс и чувства

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