Пилот British Airways удовлетворял себя прямо за штурвалом

Чрезвычайный инцидент в самолете. На высоте 11-ти тысяч метров британский пилот удовлетворял себя! Обнаженный Колин Гловер развлекался в женских чулках. Ноги во время полета положил на руль и рассматривал порно-журнал. В это время на борту воздушного судна British Airways были сотни пассажиров. Серийный номер на панели управления подтверждает, что снимки были сделаны, как минимум, на борту двух самолетов. Когда в авиакомапнии обнаружили эти скандальные фото, 51-летнего капитана-развратника сразу уволили.