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Пілот British Airways самовдовольнявся прямо за штурвалом

31 жовтня 2016, 23:57
Пілот British Airways самовдовольнявся прямо за штурвалом

Надзвичайний інцидент у літаку. На висоті 11-ти тисяч метрів британський пілот самовдовольняв себе! Оголений Колін Гловер розважався у жіночих панчохах. Ноги під час польоту поклав на штурвал і роздивлявся порно-журнал. У цей час на борту повітряного судна British Airways були сотні пасажирів. Серійний номер на панелі управління підтверджує, що знімки були зроблені, як мінімум, на борту двох літаків. Коли в авіакомапнії виявили ці скандальні фото, 51-річного капітана-розпусника одразу звільнили.

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літак, Прочее, Секс і почуття, Секс и чувства

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