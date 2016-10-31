Пілот British Airways самовдовольнявся прямо за штурвалом

Надзвичайний інцидент у літаку. На висоті 11-ти тисяч метрів британський пілот самовдовольняв себе! Оголений Колін Гловер розважався у жіночих панчохах. Ноги під час польоту поклав на штурвал і роздивлявся порно-журнал. У цей час на борту повітряного судна British Airways були сотні пасажирів. Серійний номер на панелі управління підтверджує, що знімки були зроблені, як мінімум, на борту двох літаків. Коли в авіакомапнії виявили ці скандальні фото, 51-річного капітана-розпусника одразу звільнили.