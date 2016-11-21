Молодому отцу нужна помощь, чтобы преодолеть рак

У него на руках трехлетний ребенок. Однако он сам нуждается в заботе, чтобы не умереть. Потому что его тело поражено меланомой. Алексею сделали радиохирургию в Израиле. Но чтобы болезнь не прогрессировала, нужны препараты, которые стоят 220 тысяч долларов.



Несмотря на страшный диагноз, он держится, как настоящий мужчина. Улыбается, иногда шутит... Но на самом деле семье Алексея не до веселья. Два месяца назад они узнали ужасный диагноз. Меланома. А началось все с обычной родинки.



Алексей Алешин, онкобольной:

- Она там начала видоизменятся, хирурги сказали: нужно удалять. Удалили родинку у нас в онкоцентре на Верховинной. Оказалась плохой, поставили диагноз - меланома.



Меланома - это злокачественное новообразование, а проще говоря - рак кожи. При этом элементы опухоли быстро распространяются по лимфатическим узлам и органам. Чаще всего поражают легкие, печень и головной мозг.



У Алексея болезнь обнаружили вовремя. Медики успокоили пациента и назначили специальные препараты. Посоветовали наблюдать и... все.



Алексей Алешин, онкобольной:

- Мне должны были дать протокол действий с таким диагнозом, что мне можно делать, а что нельзя. Мне никто этого не сказал, инструкций никаких не дал.



Два года Алексей жил своей обычной - полноценной - жизнью. Но последняя поездка на море изменила все!



Алексей Алешин, онкобольной:

- Приехал я. Зазвенело у меня в ухе. Думал, может вода. Пошел к ЛОРу. ЛОР сказал сделать аудиографию. Я сделал аудиографию, сказали, что с ушами у тебя все в порядке.



Тогда мужчина начал обследоваться.



Алексей Алешин, онкобольной:

- Сделал я МРТ, там показали очаги, буквально на следуюющий день я сделал КТ, еще показало очаги в легком левом и в печени. Два в легком и один в печени.



С результатами обследований Алексей побежал к врачу, который удалял "злополучную" родинку. Надеялся на помощь, но - бесполезно!



Алексей Алешин, онкобольной:

- Он мне прямым текстом сказал: в нашей стране с таким диагнозом, как у тебя, тебя оставляют наединие с самим собой. Ничего мы тебе действенного предложить не можем. Пожалуйста, я тебя могу по протоколу облучить, по протоколу назначить какую-то химиотерапию.



Чтобы не терять времени, супруги начали искать спасения за рубежом. Деньги на обследование в Израиле жена Алексея добывала день и ночь.



Марина Алешина, жена Алексея:

- Он изначально ехал просто на диагностику. Это уже второй вопрос, что его оттуда не отпустили, потому что большая опухоль, она очень быстро росла. Буквально за месяц она увеличилась почти вдвое.



Мужчине сразу сделали радиохирургию. Эти пятна на голове - следствие облучения. В течение недели Алексею его провели четыре раза. Только одна такая процедура стоит 25 тысяч долларов.



Марина Алешина, жена Алексея:

- Когда он прилетел после радиохирургии. Из самолета он вышел, пока мы доехали до Киева, ему уже стало плохо. Рука левая просто не функционировала, ногу он тянул.



Сейчас Алексею лучше. Опухоли стали меньше. Но чтобы мужчина выздоровел, год он должен принимать специальные препараты. Стоимость такого лечения - 20 тысяч долларов в месяц! До конца января у Алексея лекарства есть. А вот что делать дальше? Он просто не знает... Поэтому просит помощи у всех! Ведь мужчине есть ради кого жить! Его дочери Даше только недавно исполнилось три года.



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