Печальная традиция - драки футбольных фанатов

Кстати, драки между футбольными хулиганами - не редкость. Иногда выяснение отношений заканчивается смертью. Например, нынешний чемпионат Европы во Франции. В жестокой драке в Марселе сошлись русские и английские болельщики. Тогда погиб англичанин. Ультрас выясняли отношения и в Киеве. Настоящее поле битвы в августе 2015 года устроили фаны киевского Динамо и польской Легии в столичном Гидропарке. Хотя драка продолжалась недолго, несколько молодых людей попали в больницу с ножевыми ранениями.