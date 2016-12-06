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Печальная традиция - драки футбольных фанатов

6 декабря 2016, 22:35
Печальная традиция - драки футбольных фанатов

Кстати, драки между футбольными хулиганами - не редкость. Иногда выяснение отношений заканчивается смертью. Например, нынешний чемпионат Европы во Франции. В жестокой драке в Марселе сошлись русские и английские болельщики. Тогда погиб англичанин. Ультрас выясняли отношения и в Киеве. Настоящее поле битвы в августе 2015 года устроили фаны киевского Динамо и польской Легии в столичном Гидропарке. Хотя драка продолжалась недолго, несколько молодых людей попали в больницу с ножевыми ранениями.

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Драки и насилие, Хулиганство

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