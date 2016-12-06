Сумна традиція - бійки футбольних фанатів

Доречі, бійки між футбольними хуліганами - не рідкість. Іноді з'ясування стосунків закінчується смерттю. Наприклад, цьогорічний чемпіонат Європи у Франції. У жорстокій бійці в Марселі зійшлися російські й англійські вболівальники. Тоді загинув англієць. Ультрас з'ясовували стосунки і у Києві. Справжнє бойовище у серпні 2015-го влаштували фани київського Динамо та польської Легії у столичному Гідропарку. Хоча бійка тривала недовго, та кілька молодиків потрапили до лікарні з ножовими пораненнями.