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На Закарпатье учителя обвиняют в избиении школьницы

7 декабря 2016, 22:19
На Закарпатье учителя обвиняют в избиении школьницы

Учитель физики поднял руку на школьницу - сироту. Закарпатское село Изки гудит. У всех на устах инцидент в местной школе. Якобы преподаватель ударил девушку в ответ на удар, которым она ответила на его замечания. Это версия самого физика. Версия девушки и ее одноклассников совсем другая. Учителя никто не трогал и пальцем. А вот он действительно руки распустил. Школьница неделю ходила в шейном корсете. Кто прав, а кто нет - решит суд, туда обратились опекуны девушки.

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Драки и насилие, Служебные преступления

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