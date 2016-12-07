На Закарпатті вчителя звинувачують у побитті школярки

Вчитель фізики підняв руку на школярку - сироту. Закарпатське село Ізки гуде. В усіх на вустах інцидент у місцевій школі. Начебто викладач ударив дівчину у відповідь за удар, яким вона відповіла на його зауваження. Це версія самого фізика. Версія дівчини та її однокласників геть інша. Вчителя ніхто не чіпав і пальцем. А от він таки руки розпустив. Школярка тиждень ходила у шийному корсеті. Хто правий, а хто ні - вирішить суд, туди звернулися опікуни дівчини.