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На Закарпатті вчителя звинувачують у побитті школярки

7 грудня 2016, 22:19
На Закарпатті вчителя звинувачують у побитті школярки

Вчитель фізики підняв руку на школярку - сироту. Закарпатське село Ізки гуде. В усіх на вустах інцидент у місцевій школі. Начебто викладач ударив дівчину у відповідь за удар, яким вона відповіла на його зауваження. Це версія самого фізика. Версія дівчини та її однокласників геть інша. Вчителя ніхто не чіпав і пальцем. А от він таки руки розпустив. Школярка тиждень ходила у шийному корсеті. Хто правий, а хто ні - вирішить суд, туди звернулися опікуни дівчини.

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Драки и насилие, Служебные преступления

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