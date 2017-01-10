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На Хмельнитчине из-за взрыва газового баллона погиб ребенок

10 января 2017, 17:29
На Хмельнитчине из-за взрыва газового баллона погиб ребенок

Рвануло в обед в городе Дунаевцы, в квартире на втором этаже многоэтажки. Взрыв был такой силы, что в доме буквально вырвало двери, окна и стены. Большинство жильцов в тот момент как раз были дома! После взрыва здание еще и загорелось. Люди сразу вызвали спасателей. С эпицентра трагедии они вытащили тело 8-летней девочки. Спасти ей жизнь не удалось. Ее 32-летнюю маму и 11-летнюю девочку, которая живет в смежной квартире, удалось достать еще живыми. Сейчас за их жизнь борются врачи реанимации. Последствия же пожара устраняют до сих пор, потому что огнем повредило более десяти квартир. В городе уже создали чрезвычайную комиссию. Она предоставляет гуманитарную помощь пострадавшим. Несколько семей временно отселили в гостиницы. А по факту рокового взрыва в полиции открыли уголовное производство.

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Несчастные случаи, Пожары

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