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Стрельба в Житомирской области - 6 человек ранены, один человек погиб

16 января 2017, 17:37
Стрельба в Житомирской области - 6 человек ранены, один человек погиб

Ночью в Олевске - прямо в центре города - разгорелся массовый конфликт. По предварительным данным, ссора началась между мужчинами в кафе и на дискотеке. В ход пошло оружие, в итоге огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне. Одого из них медики не смогли спасти. Хотя местные жители уверяют - столкновение устроили гастролеры. Около 24 часов приехали не менее 3 автомобилей. Оттуда вышли мужчины с пистолетами и винтовками. И начали расстреливать молодых ребят, которые были вблизи кафе и парковки. Затем в толпу еще и полетела граната. Связаны ли разборки с янтарным бизнесом - выясняют в полиции. Чтобы задержать стрелков, которые сбежали тремя автомобилями, в Житомирской области объявили оперативный план-перехват "Сирена".

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Драки и насилие, Убийства

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