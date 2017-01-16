Стрельба в Житомирской области - 6 человек ранены, один человек погиб

Ночью в Олевске - прямо в центре города - разгорелся массовый конфликт. По предварительным данным, ссора началась между мужчинами в кафе и на дискотеке. В ход пошло оружие, в итоге огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне. Одого из них медики не смогли спасти. Хотя местные жители уверяют - столкновение устроили гастролеры. Около 24 часов приехали не менее 3 автомобилей. Оттуда вышли мужчины с пистолетами и винтовками. И начали расстреливать молодых ребят, которые были вблизи кафе и парковки. Затем в толпу еще и полетела граната. Связаны ли разборки с янтарным бизнесом - выясняют в полиции. Чтобы задержать стрелков, которые сбежали тремя автомобилями, в Житомирской области объявили оперативный план-перехват "Сирена".