Напомнить пароль | Регистрация
среда, 18 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Несчастные случаи

Выбрать дату
RSS

В Чехии крыша новенького стадиона чуть не убила спортсменов

17 января 2017, 13:40
В Чехии крыша новенького стадиона чуть не убила спортсменов

Во время соревнований юниоров игроки услышали треск, а уже через мгновение на арену и зрительские трибуны обрушилась кровля! Люди чудом успели выбежать оттуда. В зале было до сотни болельщиков и команда. Только двум из очевидцев понадобилась помощь медиков. Как все было - видно на записи камеры наблюдения. Чешские СМИ пишут, арену построили совсем недавно. Сейчас архитекторы оправдываются за некачественную работу и подвергание людей опасности перед следователями.

Обсудить на Facebook
Здоровье, Несчастные случаи

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab