В Чехии крыша новенького стадиона чуть не убила спортсменов

Во время соревнований юниоров игроки услышали треск, а уже через мгновение на арену и зрительские трибуны обрушилась кровля! Люди чудом успели выбежать оттуда. В зале было до сотни болельщиков и команда. Только двум из очевидцев понадобилась помощь медиков. Как все было - видно на записи камеры наблюдения. Чешские СМИ пишут, арену построили совсем недавно. Сейчас архитекторы оправдываются за некачественную работу и подвергание людей опасности перед следователями.