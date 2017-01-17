Полицейские разыскали школьниц, которые на днях пропали в столице

Одиннадцатилетние подружки Саша Семеняка и Полина Каменецкая пошли на кружок, но домой не вернулись! Пропавших девочек объявили в розыск по Украине. И нашли. Ночью, в Виннице, в одном из местных кафе. Беглянки ужинали - за три сотни километров от дома, пока их родные не находили себе места. Как оказалось, в Винницу школьницы добрались маршруткой. А дальше планировали сесть на поезд до Львова. Юных путешественниц забрали в полицию. Там они и ждали своих ошарашенных родителей.