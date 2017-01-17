Напомнить пароль | Регистрация
среда, 18 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Полицейские разыскали школьниц, которые на днях пропали в столице

17 января 2017, 14:08
Полицейские разыскали школьниц, которые на днях пропали в столице

Одиннадцатилетние подружки Саша Семеняка и Полина Каменецкая пошли на кружок, но домой не вернулись! Пропавших девочек объявили в розыск по Украине. И нашли. Ночью, в Виннице, в одном из местных кафе. Беглянки ужинали - за три сотни километров от дома, пока их родные не находили себе места. Как оказалось, в Винницу школьницы добрались маршруткой. А дальше планировали сесть на поезд до Львова. Юных путешественниц забрали в полицию. Там они и ждали своих ошарашенных родителей.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab