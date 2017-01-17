Задержан террорист, устроивший массовый расстрел в новогоднюю ночь в клубе Стамбула

Террориста, который в новогоднюю ночь убил 39 человек и вдвое больше ранил, задержали - вместе с четырехлетним сыном. Абдулгадыр Машарипов из автомата Калашникова безжалостно расстрелял посетителей вечеринки. Перезаряжал оружие с десяток раз. Подозреваемого нашли в съемной квартире в европейской части города. Полиция вычислила его во время рейдов. Сопротивления преступник не оказывал. С начала года - за причастность к массовому расстрелу - турецкие силовики посадили за решетку десятки возможных сообщников боевика. Он - выходец из Узбекистана. Приехал в Стамбул с женой и детьми после вербовки в Сирию. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.